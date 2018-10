이슈팀 기자

샘 스미스가 네티즌들의 관심을 모으고 있다.샘 스미스는 1992년생으로 2015년 2월 열린 제 57회 그래미 어워즈에서 ‘최우수 신인상’, ‘올해의 노래’ 등 총 4관왕을 차지했다.또한 샘 스미스는 BB의 ‘사운드 오브 2014’에서 가장 기대되는 음악가 1위로도 꼽혔으며 대표곡으로는 ‘One last Song‘, ’Too Good At Goodbyes‘, ’palace‘, ’pray‘, ’‘stay with me’ 등이 있다.이어 샘 스미스는 자신이 동성애자임을 공식 커밍아웃했다.샘 스미스는 최근 자신의 SNS에 동성 연인인 모델 브랜든 플린과 찍은 사진을 게재했다.공개된 사진 속 샘 스미스와 브랜든 플린은 다정한 포즈를 취하며 사진을 찍고 있는 모습이다.