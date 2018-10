이슈팀 기자

작가 서동주가 근황을 공개했다.그는 최근 자신의 인스타그램에 "Got off from work! Yay!"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 그는 또렷한 이목구비로 물오른 미모를 과시하고 있어 보는 이들의 감탄을 자아냈다.한편 서동주는 방송인 서정희의 딸이다.