이슈팀 기자

2PM 준호가 국내 첫 단독 팬미팅에서 팬들에게 '잊을 수 없는 날'을 선사했다.준호는 6일 오후 두 차례에 걸쳐 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 '잊을 수 없는 날(THE SPECIAL DAY)'이라는 타이틀로 국내 첫 단독 팬미팅을 개최, 성황리에 종료했다.이날 팬미팅서 준호는 MC 겸 아티스트로서 직접 행사를 진행하고 공연하며 다재다능한 매력을 선보였다.팬미팅에 앞서 준호는 팬들로부터 사전 리퀘스트를 진행했는데 이날 '프레저(Pressure)' '상상' '겨울잠' '캔트 렛 유 고(Can't Let You Go)' 등 한국과 일본서 선보인 곡 중 팬들의 가창 요청을 받은 곡들을 레퍼토리로 배치해 가수로서의 매력을 방출하며 팬들의 마음을 다시 한 번 들끓게 만들었다.더불어, 준호는 '잊을 수 없는 장면' '잊을 수 없는 한 컷' '잊을 수 없는 시간' 이라는 코너를 마련해 팬들과 함께 재밌고 소중한 시간을 보냈다.준호는 연기자 데뷔작인 영화 '감시자들'과 자신을 연기자로 자리매김하게 해 준 드라마 '김과장', 지난 6월 2PM 완전체가 함께 뭉친 콘서트 '6nights'의 한 장면 등을 '잊을 수 없는 장면'으로 소개했다. 또 자신의 휴대폰에 소장한 사진 중 팬들에게 소개하고 싶은 것들을 선별해 '잊을 수 없는 한 컷'으로 사진을 찍게 된 배경과 함께 전했다. 뿐만 아니라 팬미팅 현장을 찾은 관객들로부터 사전 질문을 받고 팬들의 궁금증에 직접 답하는 '잊을 수 없는 시간' 등 다양하고 색다른 코너를 마련해 기존 무대와는 차별화되는 콘텐츠를 제공했다.준호는 "태풍을 뚫고 저를 보러 와 주셔서 너무 감사드린다. 오늘 이 시간, 이 순간은 정말 팬 분들 덕분에 잊을 수 없는 또 하나의 날이 됐다"고 감사한 마음을 전하면서 "팬분들의 사랑에 보답하기 위해 더 열심히 활동하고 좀 더 부지런한 준호, 열심히 열일하는 준호가 되겠다"고 다짐하며 팬미팅 객석을 가득 채운 팬들을 향해 고마운 마음을 내비치며 팬미팅을 종료했다.