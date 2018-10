이슈팀 기자

가수 김혜연이 3년 만에 새 앨범‘더 스토리 오브 마이 뮤직(The Story of My Music)’의 발표를 알렸다.김혜연의 소속사 루체엔터테인먼트는 “김혜연이 오는 10월 10일 정오 신곡 3곡을 포함한 새 앨범 발매를 확정지었다”라고 소식을 전했다.'더 스토리 오브 마이 뮤직'은 지난 2015년 '퀸 오브 퀸(Queen Of Queen)' 앨범 이후 3년 만에 선보이는 앨범으로, 팬들에게 큰 선물이 될 전망이다.이번 앨범에는 홍진영의 ‘엄지 척’ 등을 작곡한 히트메이커 ‘최고야 & 최비룡’ 콤비와 히트작곡가 김동찬이 작사, 작곡한 신곡들이 수록돼 앨범에 대한 기대를 증폭시켰다.한편, 김혜연은 각종 예능, 교양 프로그램 출연으로 '다둥이 엄마'와 '슈퍼맘'의 모습으로 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 다수의 히트곡 보유로 트로트계 제왕로 입지를 다졌다.