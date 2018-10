이슈팀 기자

야구선수 클레이튼 커쇼에 대한 관심이 모아지고 있다.커쇼는 과거 자신의 개인 SNS 계정에 "Another offseason down... have to thank my trainer once again for her incredible work!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 커쇼와 그의 딸이 같이 운동을 하며 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겨있다. 특히 커쇼와 붕어빵처럼 닮은 딸의 미모가 시선을 사로잡는다.한편 커쇼는 지난 2008년 LA 다저스 입단해 활약을 펼치고 있다.