이슈팀 기자

밴드 더 로즈가 4일 오후 6시 두 번째 미니앨범 ‘dawn’을 발매한다.이번 더 로즈의 미니앨범 ‘Dawn’은 ‘새벽’을 뜻하는 단어로 사람의 감성이 최고조에 달하는 새벽 시간을 함께 해 줄 수 있는 음악들로 채워진 앨범이다. 각박해지는 삶만큼 서늘해지는 가을에 대중들의 곁에서 함께 공감하고 위로하고 싶은 더 로즈의 마음이 녹아있는 앨범이다.특히 타이틀곡 ‘She’s In The Rain’은 삶의 외로움과 각박함에 지친 이들의 곁에서 함께 있어주며 위로를 전하고 싶은 마음을 담은 곡이다. 어쿠스틱 기타와 현악기의 부드러운 멜로디에 현실에 지친 이를 안타깝게 바라보다 고조되는 감정을 대변하는 듯한 강렬한 밴드 사운드에 위로의 메시지를 건네는 후반부가 인상적인 곡이다.작년 8월에 데뷔하여 유럽 6개국, 북미 7개 도시, 남미 4개 도시의 월드 투어를 성황리에 마친 더 로즈는 이 후 유럽 8개국의 투어와 일본에서의 공식적인 활동을 앞두고 있다.한편, 더 로즈의 10월 4일 오후 6시 Mnet 엠카운트다운을 통해 ‘She’s In The Rain’의 무대를 최초 공개한다.