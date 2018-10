이슈팀 기자

엑소가 컴백 일정을 확정하고 화려한 귀환을 예고했다.SM엔터테인먼트는 "엑소 정규 5집 'DON'T MESS UP MY TEMPO'(돈트 메스 업 마이 템포)를 11월 2일 발매하고 컴백할 예정이어서 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 얻을 전망"이라고 밝혔다.더불어 이번 앨범은 중국에서 맹활약 중인 레이도 중국어 음원 및 뮤직비디오에 참여, 9명 멤버가 함께한 모습을 만날 수 있어, 이목을 집중시킬 예정.특히, 엑소는 정규 앨범 4장 연속 음반판매량 100만장을 돌파하며 ‘쿼드러플 밀리언셀러’에 등극함은 물론, 각종 가요 시상식 5년 연속 ‘대상’ 수상 등 글로벌한 활약을 이어가고 있는 만큼, 이번 앨범을 통해 보여줄 새로운 모습이 더욱 기대를 모은다.한편, 엑소 정규 5집 'DON'T MESS UP MY TEMPO'는 오늘(4일)부터 각종 음반 사이트에서 예약 판매를 시작한다.