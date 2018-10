이슈팀 기자

'손 더 게스트(손 the guest)'에 출연 중인 배우 정은채가 실물 같은 사진을 공개해 이목을 끌고 있다.정은채는 자신의 SNS에 '좋아해요91.9'라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 '손 더 게스트(손 the guest)'의 정은채는 배우 한예리와 함께 다정한 포즈로 훈훈한 자태를 뽐내고 있어 시선을 사로잡았다.한편 정은채는 '손 더 게스트(손 the guest)'에서 강길영 역을 맡아 맹활약 중이다.