이슈팀 기자

첫 정규 앨범 발매를 예고한 가수 베이빌론이 강렬하고 매혹적인 분위기의 뮤직비디오 포스터를 공개하며 컴백 기대감을 끌어 올렸다.소속사 KQ엔터테인먼트는 지난 1일 오후 공식 SNS 채널을 통해 베이빌론의 첫 번째 정규 앨범 ‘CAELO(카엘로)’의 뮤직비디오 포스터를 게재했다.공개된 이미지에는 창문 사이로 쏟아지는 빛을 맞으며 사랑스러운 눈빛으로 서로를 바라보고 있는 두 남녀의 모습이 고혹적이고 로맨틱한 무드를 자아내고 있다.특히 필기체로 쓰여진 더블 타이틀곡명 ‘One More Night(원 모어 나잇, Feat. 빈첸)’과 앨범명과 함께 포스터 하단에 기재된 ‘Just one more night, Night with you(저스트 원 모어 나잇, 나잇 위드 유)’ 문구가 감각적인 분위기를 더하며 신곡에 대한 호기심을 증폭시켰다.신곡 ‘One More Night(Feat. 빈첸)’은 신스 베이스 사운드가 인상적인 업템포 장르의 곡으로, 단 하루만이라도 더 사랑하는 사람을 붙잡고 싶은 애절한 마음을 담아냈다. 곡의 전체적인 그루브를 살려주는 드럼 비트를 중심으로, 유니크한 피아노 라인에 베이빌론 특유의 부드러운 가성과 힘있는 진성이 적절히 녹아 들어 매력 짙은 곡으로 완성됐다.베이빌론의 이번 정규 앨범은 더블 타이틀곡 ‘One More Night(Feat. 빈첸)’과 ‘KARMA(카르마, Feat. 버벌진트, 더 콰이엇, 테이크원, 넉살, 비와이)’를 비롯해 베이빌론의 무한한 음악적 스펙트럼과 깊이 있는 세계관을 엿볼 수 있는 13곡이 알차게 채워져 리스너들의 짙은 공감을 이끌어낼 전망이다.베이빌론의 첫 번째 정규 앨범 ‘CAELO’는 오는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.