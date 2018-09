이슈팀 기자

배우 수현이 모델 이현이, 배우 지소연과 남다른 친분을 입증했다.그는 자신의 인스타그램에 "#파인애플 윤서도 함께해서 더 특별했던 시간 ♥ 땡큐 사랑해요 @lee.hyunyi @_jisoyeon #소품많은현이언니네 Lots of good food, much love and random props lol #earlybdaydinner #13yearstogether"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속에는 수현의 생일을 축하해주기 위해 모인 이현이와 지소연이 생일 케이크와 깜찍한 파티 소품을 착용한 채 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.한편 수현은 2005년 한중 슈퍼모델 선발대회로 데뷔했다.