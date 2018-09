이슈팀 기자

김동욱과 소이현의 투샷이 담긴 사진이 네티즌의 시선을 집중시킨다.최근 김동욱의 소속사 키이스트는 SNS를 통해 김동욱과 소이현의 다정한 투샷 사진 한 장을 게재했다.사진 속 김동욱과 소이현은 자연스러운 포즈를 하고 있어 다정한 분위기가 눈에 띈다.OCN 드라마 '손 the guest'에서 활약하고 있는 김동욱은 보듬어 주고 싶은 감정 연기를 통해 네티즌의 극찬을 받고 있다.김동욱은 '손 the guest'에서 어릴 적 악령 때문에 가족을 잃은 비극을 안고 악령을 쫓는 윤화평 역을 맡았다.한편 '손 the guest'는 매주 수,목요일 오후 11시 방송된다.