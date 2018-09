이슈팀 기자

이기홍에 대한 관심이 모아지고 있다.이기홍은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "“Doin’ it for the ‘gram” is a very odd thing to do."라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.공개된 사진 속에는 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있는 이기홍의 모습이 담겨있다. 특히 작은 얼굴에 긴 다리로 우월한 비주얼을 자랑하고 있어 시선을 사로잡는다.한편 이기홍은 다수의 작품에 출연하며 활발한 연기 활동을 펼치고 있다.