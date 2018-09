이슈팀 기자

골퍼 타이거 우즈의 남다른 낚시 실력이 눈길을 끌었다.그는 자신의 인스타그램에 "?Happy birthday to myself :) Nothing like shooting a cobia and an amberjack.?"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속 그는 선상위에서 환한 미소를 지으며 자신의 키만한 물고기를 들고 있어 보는 이들의 감탄을 자아냈다.한편 타이거 우즈는 1975년 생이다.