이슈팀 기자

배우 존조가 영화 '서치' 출연 배우들과의 셀카를 공개했다.그는 지난달 31일 자신의 인스타그램에 "Opening Day. From us to you, thank you."라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 존조는 배우 미셸 라, 아니쉬 차간티 감독 등 출연진들과 함께 환한 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 뽐내고 있어 눈길을 끌었다.한편 존조는 1997년 드라마 'Boston Common'로 데뷔했다.