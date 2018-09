이슈팀기자

Mnet ‘고등래퍼’에서 인상적인 활약을 펼쳤던 래퍼 음악 재능을 선보였던 최서현이 오는 26일 새 싱글 Wake me up!(웨이크 미 업)로 돌아온다.최서현의 신곡 ‘Wake me up!(웨이크 미 업)은 7개월 만에 새로 선보이는 곡으로 `날 깨워주는 것들` 을 주제로 하여 기존의 앨범과는 다른 매력을 느낄 수 있고 영감을 주는 사람들과 일깨워주는 모든 것 들을 표현한 노래이다 기존에 작업했던 노래와는 다른 트랩 bpm 이고 최서현의 고향 친구들에게서 많은 영감을 받아 만든 곡이다 이 번 신보에는 힙합씬에 떠오르는 신예 `Yoon` 이 프로듀서로 참여로 래퍼 최서현의 스타일이 잘 표현되었다.최서현은 “오랜만에 새 싱글을 발표해서 기쁘고 설렙니다. 앞으로 더 많은 노래들이 나올 것 같은데 많은 기대 부탁드립니다.”라고 당부했다.데뷔 이후 활발한 음악 활동을 이어 가고 있는 래퍼 최서현의 새 싱글 ‘Wake me up!(웨이크 미 업)은 오는 26일 정오에 각종 온라인 음원사이트에서 공개될 예정이다.