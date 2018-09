이슈팀 기자

축구선수 정우영이 축구선수 김승규와 남다른 우정을 뽐냈다.그는 최근 자신의 인스타그램에 "will miss you and you guys#whateveryoudowillyoudowell"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속 정우영은 비행기 옆좌석에 안대를 착용하고 누워있는 김승규와 함께 장난스러운 모습으로 친분을 과시하고 있어 눈길을 끌었다.한편 정우영은 알 사드SC에서 미드필더로 활약 중이다.