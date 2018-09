일본의 테니스 선수 오사카 나오미가 어렸을 적 사진 가족 사진을 공개했다.오사카 나오미는 자신의 인스타에 "with the family guess which one is me"라는 글과 사진을 게재했다.사진에는 오사카 나오미가 부모님과 함께 찍은 모습이다.오사카 나오미는 2013년 프로 전향으로 데뷔했으며 2018년 WTA 투어 BNP 파리바 ㅇ픈 단식 우승했다.