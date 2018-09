가수 효린이 '아는형님'에 출연해 그의 미모에도 관심이 모아지고 있다.'아는형님'에 출연한 효린은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "Hi hyolyn Thank you taiwan"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.공개된 사진 속에는 '아는형님'에 출연한 효린이 자신의 모형 옆에 서서 포즈를 취한 모습이 담겨있다. 특히 그의 우월한 미모가 시선을 사로잡는다.한편 '아는형님'에 출연한 효린은 지난 2010년 씨스타 싱글 앨범 'Push Push'로 연예계에 데뷔했다.