분장, 극적 흥미감을 부추겨 주는 필수 요소‘인공 분장 Prosthetic makeup’은 ‘특수 효과 분장 special effects make-up and FX prosthesis)’으로도 불리우고 있다.사람 혹은 사물의 조형물을 조각하거나 주물로 만들어 한단계 발전된 화장 효과를 얻는 과정 the process of using prosthetic sculpting, molding and casting techniques to create advanced cosmetic effects’이라고 할 수 있다.예술 현장에서 통용되는 ‘분장 make-up, 扮裝’의 기능은 ‘연기자 등이 극중 맡은 배역을 사실적으로 표현하기 위해 가장 기본적인 화장을 비롯해 가발, 의상, 모자, 신발 등 일체의 치장을 하는 과정’을 지칭하고 있다.분장 전문가들은 ‘시각적 장치를 통해 연기자가 맡은 성격, 직업, 연령, 직업 등 전반적인 상황을 요약적으로 제시해 주는 필수 요소’라고 덧붙이고 있다.가면극(假面劇)의 흥행 위력이 떨어지면서 야외 혹은 실내 공연을 통해 무대가 꾸며지게 된다.이때부터 배우들의 내외적인 특징을 노출 시키기 위한 ‘화장 化粧’ 혹은 ‘변장 變裝’의 필요성이 대두되면서 메이크 업의 존재감이 주목 받기 시작했다고 한다.메이크 업은 단순히 치장을 한다는 화장에 머무는 것이 아니라 시나리오 상에서 표현된 캐릭터 특징을 구체적으로 드러내기 위해 인물의 직위, 연령 심지어 특이한 성격까지도 표현해 내는 작업으로 알려져 있다.이 때문에 다채로운 화장품을 사용해 연기자의 표정 및 형태를 형성해 나가고 인공적으로 만든 수염, 헤어 스타일, <대부>의 말론 브란도가 마피아 보스의 엄중함을 드러내기 위해 어금니에 솜을 물고 볼 언저리를 인위적으로 부풀리는 것 등도 모두 메이크 업의 역할로 수용되고 있는 것이다.공포 영화에서 악인의 모습을 도드라 지게 하기 위해 이빨을 튀어 나오게 하거나 얼굴에 고무판을 붙여 일그러진 피부를 만들어 내기도 한다.전문가들이 규정하는 메이크 업의 기능, 역할, 극적 효과를 거둔 사례를 정리하면 다음과 같다.-극중 인물 성격을 노출 시키기 위해 얼굴 및 신체를 화장하는 것이 가장 큰 목적이다. 이런 특성 때문에 메이크 업이 가장 중점을 두고 있는 것이 연기자의 얼굴이다. 얼굴 메이크 업을 통해 연기자가 맡은 시대적 분위기 혹은 인물의 감추어진 표정이나 분위기를 조성 시키는 역할을 해낸다-메이크 업이 필요로 하는 부위는 의상으로 커버하지 못하는 신체 노출 부분이다-영화에서 가장 많이 차용되는 분장은 등장 인물의 특징을 가장 자연스럽게 드러내 주는 일반 분장(straight makeup)이다-뉴스 및 쇼 프로그램 진행자는 그들의 외모를 단정하게 해서 신뢰감과 안정감을 주는 것이 가장 중요하다-<벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 The Curious Case of Benjamin Button>(2008)에서 처럼 젊은 연기자(브래드 피트)에게 늙은이 얼굴로 변화 시키는 것은 캐릭터 분장 중 가장 빈번하게 사용되는 본보기다. 이때 단순히 색상 화장을 하거나 부드러운 가죽 재료인 라텍스, 올드 스킨 등의 분장 보조제, 폼(form) 등 성형 재료가 가장 많이 활용된다-특수 분장은 흉측한 얼굴 외형이나 총상을 당해 부상을 입은 것 등을 표현하기 위해 동원되는 것으로 더마 왁스라는 제품으로 실제와 흡사한 상처나 비정상적인 외형을 만들어 낸다현장에서 통용되는 ‘보철 기구를 창조하는 방식 The process of creating a prosthetic appliance’ 중 가장 많이 사용되는 것이 것이 신체 일부 특히 얼굴 형태를 조각하는 것이다.얼굴 형상을 떠서 모형을 만드는 것은 ‘라이프캐스트 몰드 Lifecast molds’라고 하는데 이것은 피부 외면을 실리콘 고무(skin-safe silicone rubber)로 만들어 내는 것.<13일의 금요일 Friday the 13th> 등 공포 영화에서 등장하는 흉측한 외모를 갖고 있는 살인마나 두려움을 안겨 주는 정체불명의 괴한, 친숙하지 않은 외계인, 괴물 프랑켄슈타인 등이 이같은 방식으로 조형된 것이다.석고 본뜨기(moulage)는 전쟁 영화에서 부상 당한 병사 혹은 의학 드라마에서 인체 수술 장면 등에서 사용되는 모형을 만들 때 단골로 사용되는 메이크 업 제조 방식으로 알려졌다.한편 존 체임버(John Chambers)는 인공 혹은 보철 메이크업(Prosthetic makeup) 분야를 개척한 선구자.2673년 지구를 향해 운항중이던 우주선이 3878년 원숭이들이 지배하고 혹성에 불시착해서 인간이 노예처럼 혹사 당하고 있다는 충격적 설정을 묘사한 작품이 <혹성탈출 Planet of the Apes>(1968). 원숭이들이 인간을 능가하는 표정 연기를 만들어 낸 것이 바로 존 체임버이다.아서 펜 감독의 <작은 거인 Little Big Man>(1970)에서 백인 사회에 살던 잭 크램이 인디언 샤이엔 족으로 100세가 넘는 연륜을 살면서 겪는 정치, 사회적 변화를 표현한 더스틴 호프만의 분장은 딕 스미스(Dick Smith)가 만들어 내 메이크 업 역사의 한 페이지를 추가 시킨다.이들 메이크 업 분야 개척자 외에 할리우드에서 한 몫을 해내고 있는 저명한 메이크 업 아티스트(Notable artists)와 그들이 재능을 발휘한 주요 작품 연보는 다음과 같다. <아티스트 이름, 메이크 업 대표작 順>존 피어스(Jack Pierce)-<프랑켄슈타인 Frankenstein> <미이라 The Mummy> <울프 맨 The Wolf Man>릭 베이커(Rick Baker)-<런던의 이리 인간 An American Werewolf in London> <너티 프로페셔 The Nutty Professor> <맨 인 블랙 Men in Black> <그린치 How the Grinch Stole Christmas>톰 사비니(Tom Savini)-<13일의 금요일 Friday the 13th> <새벽의 저주 Dawn of the Dead> <크립쇼 Creepshow>롭 보틴(Rob Bottin)-<하울링 The Howling> <괴물 The Thing> <토탈 리콜 Total Recall>스탠 윈스톤(Stan Winston)-<터미네이터 The Terminator> <프레데터 Predator> <쥬라기 공원 Jurassic Park>그레고리 니코테로(Gregory Nicotero)-<워킹 데드 The Walking Dead>하워드 버거(Howard Berger)-<나니야 연대기 시리즈 The Chronicles of Narnia film series>* 연기자들의 메이크-업이 관객들의 이목을 끌어냈던 대표작(Notable examples)토미 리 존스(Tommy Lee Jones): 하비 덴트/ 투 페이스-<배트맨 포에버 Batman Forever>켈리 린치(Kelly Lynch): 코미디극 <미스터 마고 Mr Magoo>에서 늙은 할머니에서 대머리 벗겨진 중년 아저씨 등 여러 가지 외모 변신 보여줌잭 니콜슨(Jack Nicholson): 잭 아니퍼 및 조우커 등 1인 2역 Jack Napier/The Joker in Batman (1989 film).론 펄만(Ron Perlman): 붉은 외모와 돼지 꼬리를 하고 있는 헬 보이로 출연아놀드 슈왈츠제네거(Arnold Schwarzenegger): <터미네이터 The Terminator> 시리즈를 통해 여러 흉물스런 기계 인간 테미네이터 모습을 보여줌이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com