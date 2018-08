그룹 하이라이트의 윤두준이 tvN 드라마 '식샤를 합시다3' 마지막 촬영 인증샷을 공개했다.그는 24일 자신의 인스타그램에 "마지막까지 너무너무 감사했습니다 덕분에 무사히 촬영마쳤습니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 'See you there, See you later'라는 문구가 새겨진 간식차 앞에서 윤두준이 미소를 지으며 훈훈함을 과시하고 있어 이목을 집중시켰다.한편 윤두준은 오늘(24일) 입대한다.