영화 '맘마미아2'에 출연한 배우 아만다 사이프리드가 공개한 사진에 관심이 모아지고 있다.아만다 사이프리드는 최근 자신의 인스타그램에 "#MammaMia once again gives the gift of friends"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 '맘마미아2'에 출연한 아만다 사이프리드와 제시카 키나 윈의 모습이 담겨있다. 특히 두 사람은 우월한 미모를 뽐내며 나란히 카메라를 응시하고 있는 모습이다.한편 아만다 사이프리드가 출연한 '맘마미아2'는 지난 8일 개봉한 작품이다.