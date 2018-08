배우 황신혜가 정시아, 효연과의 만남을 공개했다.황신혜는 지난 5월 자신의 인스타그램에 "after class ~~We really enjoy dinner^^"라는 글과 함께 사진을 게재했다.세 사람은 tvN '나의 영어사춘기'에서 만나 친분을 맺었다. 공개된 사진 속에는 즐겁게 얘기를 나누고 있는 황신혜, 정시아, 소녀시대 효연의 모습이 담겨 있으며 이들의 밝은 표정이 훈훈함을 자아낸다.한편 황신헤는 딸 이진이와 함께 KBS2 '엄마아빠는 외계인'에 출연 중이다.