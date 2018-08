가수 CL(씨엘)의 파격적인 비키니 몸매가 눈길을 끈다.CL은 지난 4월 자신의 인스타그램에 "2017년 여름. 2018년 여름을 위해 다시 운동(summer 17. getting back in the gym for summer 18)"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 다양한 비키니를 입은채 육감적인 몸매를 뽐내고 있는 CL의 모습이 담겨 있어 시선을 사로잡는다.한편 CL은 마크 월버그 주연 영화 '마일 22'에 출연하며 배우로 변신한다.