스트레이 키즈(Stray Kids)가 직접 작사, 작곡한 신곡의 일부 사운드와 가사를 공개하고 컴백 열기를 뜨겁게 가열했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 1일 새 앨범 '아이 엠 후'에 수록된 1번 트랙 'WHO?', 타이틀곡 '마이 페이스', 3번 트랙 '보이시스(Voices)', 4번 트랙 '퀘스천(Question)'의 리릭 카드 티저를 선보인 데 이어 2일 0시 자사 및 스트레이 키즈의 공식 SNS 채널에 5번 트랙 '불면증', 6번 트랙 'M.I.A.', 7번 트랙 '갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요', 8번 트랙이자 CD 한정 수록곡 'MIXTAPE#2'의 리릭 카드까지 공개하며 신보 트랙 티징을 완료했다.이번 리릭 카드 티저는 신곡의 일부 인스트루멘털 사운드와 가사가 담긴 콘텐츠로, 스트레이 키즈가 자신들만의 감성으로 직접 쓴 가사에 담긴 메시지와 그룹의 뚜렷한 정체성을 미리 엿볼 수 있어 더욱 호기심을 자극했다.특히 '갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요'는 제목부터 눈길을 사로잡는 트랙으로, 리릭 카드 티저에는 "너와 남을 비교하는 말들 너의 맘을 몰라주는 말들 그런 사소한 것들에 너의 소중한 하루의 좋은 기분을 날릴 필요 없어 그럴 이유 없어 빨간 불 같은 정색은 멈춰"라는 긍정적인 메시지를 담아냈다. 스트레이 키즈는 해당 신곡을 통해 신조어 '갑분싸'를 유쾌하고 재치 있게 해석하여 트렌디한 느낌을 선사할 예정이다.또 스트레이 키즈는 컴백을 앞두고 공식 팬클럽명을 공개해 본격적인 활동 돌입을 알렸다. JYP는 1일 오후 9시 자사 및 스트레이 키즈의 공식 SNS 채널에 스트레이 키즈 팬덤 공식 명칭이 '스테이(STAY)' 임을 확정하는 FANDOM NAME 'STAY' 영상을 공개했다.해당 영상은 그룹명 스트레이 키즈 내 단어 '스트레이(Stray)'에서 알파벳 'r'이 빠지면 '스테이(STAY)'가 되는 모습을 감각적으로 표현하고 'Where Stray kids STAY'라는 문구로 의미를 더했다. '계속 곁에 머문다'는 의미의 '스테이'는 무한 성장형 아이돌 그룹 스트레이 키즈의 성장 여정에 팬들이 늘 함께 하길 바란다는 바람을 담았다.스트레이 키즈의 새 앨범 '아이 엠 후'에는 타이틀곡 '마이 페이스'를 포함해 총 8트랙이 수록된다. 특히 스트레이 키즈는 프리데뷔앨범과 데뷔앨범에 이어 이번에도 1번 트랙 'WHO?'부터 타이틀곡 '마이 페이스', '보이시스', '퀘스천', '불면증', 'M.I.A.', '갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요', CD 한정 수록곡 'MIXTAPE#2'까지 전 트랙의 작사, 작곡에 참여하며 무궁무진한 성장세를 입증했다.스트레이 키즈는 컴백과 함께 한층 업그레이드된 공연 규모도 과시할 계획이다. 이들은 컴백 하루 전날인 8월 5일 오후 5시 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 컴백 쇼케이스 '언베일 [오퍼스 투 : 아이 엠 후] (UNVEIL [Op.02 : I am WHO])'를 개최하고 팬들에게 신곡 무대를 최초 공개한다.스트레이 키즈는 8월 6일 오후 6시 두 번째 미니 앨범 '아이 엠 후(I am WHO)'와 타이틀곡 '마이 페이스(MY PACE)'로 컴백한다.