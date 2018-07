맥컬리 컬킨과 연인 브렌다 송의 근황 모습이 눈길을 끈다.맥컬리 컬킨은 최근 자신의 인스타그램에 "You have been good to me, Denver. Next time let's all get a pizza or something!(당신은 나에게 잘해 줬어, Denver. 다음 번에 피자나 뭐 좀 먹자!)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.또한 브렌다 송은 지난 4월 자신의 인스타그램에 "Guys, I did a podcast with my favorite bunny-podcasters and just 2 of my favorite people"이라며 팟캐스트를 홍보하는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 창문 앞에 서서 카메라를 응시하고 있는 맥컬리 컬킨의 모습이 담겨 있으며 토끼 머리띠를 쓰고 있어 시선을 사로잡는다. 또한 브렌다 송의 사진 속 토끼 머리띠에는 각자의 이름이 새겨져 있기도.한편 두 사람은 영화 '체인지랜드'에서 호흡을 맞춘 바 있다.