가수 겸 배우 윌스미스의 SNS 사진이 눈길을 끈다.최근 윌스미스는 자신의 인스타그램을 통해 한 개의 사진을 게재했다.사진 속에서는 피파 월드컵 트로피 주위에서 윌스미스와 동료들이 웃고 있는 모습이다.특히 윌스미스는 They told us we could “LOOK, but don’t Touch”라는 글귀를 남기며 ‘그들은 보기만 하고 만지지 말라라는 말을 했다’는 것을 전해 웃음을 자아냈다.