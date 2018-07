배우 장근석이 추성훈, 김재중과의 친분을 자랑했다.지난해 추성훈은 자신의 인스타그램에 "It is the best time"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 추성훈과 배우 장근석, 그룹 JYJ의 멤버 김재중의 다정한 모습이 담겨있으며 사진 속 세 사람의 행복한 표정은 보는 이들로 하여금 훈훈함을 자아낸다.한편 장근석은 병무청 신체검사에서 '양극성 장애(조울증)' 사유로 4급 병역 판정을 받아 오는 16일 입소 후 병역의 의무를 이행한다.