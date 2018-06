데이식스(DAY6)가 신곡 ‘Shoot Me’의 뮤직비디오 티저를 공개해 기대감을 증폭시키고 있다.JYP엔터테인먼트는 25일 오전 12시 유튜브, 네이버 V, 카카오 TV 등 각종 채널에 새 앨범 ‘Shoot Me : Youth Part 1’의 타이틀곡 ‘Shoot Me’ 뮤비 티저 영상을 공개했다.공개된 ‘Shoot Me’ MV 티저 영상 속 데이식스 멤버들은 드럼, 신디사이저, 베이스 기타, 기타 등 각자 대표 악기를 격정적으로 연주하는 모습을 선보여 시선을 사로잡는다. 여기에 총에 가격 당하는 듯한 효과음의 인트로, 가사 “Bang Bang” 등 와일드한 구성으로 폭발적인 사운드를 예고 했다.‘Shoot Me’는 레게리듬을 접목시킨 사운드에 감정이 격해지며 서로 쏘아대는 순간을 그린 가사를 담은 것이 특징. 이는 연인 사이에 일어나는 갈등뿐만 아니라 우리 모두가 타인과의 삶 속에서 맞닥뜨릴 수 있는 공격과 상처 등으로도 해석될 수 있어 듣는 이들에게 강하고 진한 여운을 남길 것이다.특히 이번 MV 티저 영상도 엎질러진 물과 깨졌던 병이 거꾸로 되돌아가는 장면에 ‘VICIOUS WORDS HURT LIKE A BULLET’이라는 문구를 담아내 새 타이틀곡 ‘Shoot Me’ 안에 사나운 공격과 날카로운 말들이 어떻게 표현될지 궁금증을 극대화 시킨다.그동안 ‘예뻤어’, ‘놓아 놓아 놓아’, ‘반드시 웃는다’, ‘좋아합니다’ 등 서정적 감성의 대표곡들로 많은 사랑을 받았던 데이식스인 만큼 이번 신곡 ‘Shoot Me’를 통해서 어떤 강렬한 변신을 선보일지 관심이 모아지고 있다.또한 데이식스는 지난 22일부터 24일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 내 올림픽홀에서 첫 월드투어 ‘DAY6 1ST WORLD TOUR ‘Youth’’ 월드투어의 서막을 여는 서울 공연을 진행했다. 이날 데이식스는 세 번째 미니앨범 ‘Shoot Me : Youth Part 1’의 타이틀곡 ‘Shoot Me’를 포함한 신곡 6트랙을 모두 최초 공개해 공연장을 찾은 팬들에게 특별한 선물을 전했다.이처럼 첫 월드투어의 서울 공연을 마친 데이식스는 다음달 21일 울산, 8월 5일 전주를 거쳐 멜버른, 시드니, 부산, 타이베이, 방콕, 마닐라, 토론토, 미니애폴리스, 애틀랜타, 필라델피아, LA, 자카르타에 이어 내년 1월 유럽 등에서 현지 팬들과 직접 만날 것으로 기대를 모은다.한편 데이식스 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여한 미니 3집 앨범 ‘Shoot Me : Youth Part 1’과 타이틀곡 ‘Shoot Me’는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.