데이식스(DAY6)가 컴백을 앞두고 신곡 'Shoot Me' 유닛 티저를 공개해 음악 팬들의 관심이 모아지고 있다.20일 JYP엔터테인먼트 공식 홈페이지와 각종 SNS에는 데이식스의 새 앨범 'Shoot Me : Youth Part 1'의 컴백 유닛 티저 2장이 공개됐다. 사진에는 멤버 성진과 Jae는 텅 빈 복도를 배경으로 공허한 느낌을 Young K와 원필, 도운은 시크한 눈빛으로 정면을 응시하고 있는 모습이 담겨있다.앞서 멤버별 모션 포스터와 티저 이미지 공개를 완료하며 컴백 열기를 끌어올린 데이식스는 티저마다 총알이 뚫고 지나간 자리를 표현한 듯한 효과와 'VICIOUS WORDS HURT LIKE A BULLET'이라는 문구를 담아내며 컴백곡인 'Shoot Me'에 대한 호기심과 기대감을 불러일으킨다.또 Young K가 작사한 'Shoot Me'는 제목부터 강렬하고 도발적인 분위기를 풍기는 곡으로 '예뻤어', '놓아 놓아 놓아', '좋아합니다', '반드시 웃는다' 등 그동안 서정적이고 감수성을 자극하는 대표곡들로 사랑받아온 데이식스의 변신을 예고하는 신곡이다.레게 리듬을 접목시킨 강렬한 사운드에 감정이 격해지며 서로에게 쏘아대는 순간을 그린 가사를 담은 것이 특징. 이는 연인 사이에 일어나는 갈등뿐만 아니라 우리 모두가 타인과의 삶 속에서 맞닥뜨릴 수 있는 공격과 상처 등으로도 해석될 수 있어 듣는 이들에게 강한 여운을 남긴다.특히 데이식스의 새 미니앨범 'Shoot Me : Youth Part 1'은 그간의 작업들과 마찬가지로 멤버 성진, Jae, Young K, 원필, 도운 5명 전원이 수록곡 7트랙의 작사, 작곡에 참여해 음악적 성장에 대한 기대도 모으고 있다.한편 데이식스의 새 앨범 'Shoot Me : Youth Part 1'는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만날 수 있다.