데이식스(DAY6)가 세 번째 미니앨범 ‘Shoot Me : Youth Part 1’을 통해 강렬하고 도발적인 컴백을 예고했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 11일 0시 JYP와 데이식스의 각종 SNS에 ‘Shoot Me : Youth Part 1’의 스케줄 어나운스먼트 이미지를 통해 컴백 소식을 전했다.이에 따르면 데이식스는 컴백에 앞서 스케줄 어나운스먼트 이미지를 시작으로 13일 트랙리스트, 15일~19일 성진, Jae, Young K, 원필, 도운의 멤버별 티저 이미지와 모션 포스터, 20일과 21일 유닛 및 그룹 티저 이미지, 22일 앨범 샘플러 비디오, 25일 MV 티저 등을 통해 컴백 전 분위기를 뜨겁게 달굴 전망이다.특히 공개된 스케줄 어나운스먼트 이미지는 ‘Shoot Me’라는 강렬하고 도발적인 문구와 이에 걸맞게 총알이 표적판을 여러 번 관통한 모습을 담아 눈길을 끈다. 이를 통해 그간 서정적, 감성적 노래들로 사랑받아온 데이식스가 색다른 콘셉트로 컴백할 것을 예고해 기대를 모으고 있다.뿐만 아니라 데이식스는 미니 3집 공개와 함께 데뷔 후 첫 월드투어 ‘DAY6 1ST WORLD TOUR ‘Youth’’를 통해 글로벌 밴드의 위상을 알리기 위해 나선다. 오는 6월 22일부터 24일까지 서울 송파구 올림픽공원 내 올림픽홀에서 개최하는 서울 공연으로 힘찬 스타트를 끊은 데이식스는 한국과 아시아는 물론 북미와 유럽 등에서 월드투어를 이어가며 세계 전역 음악팬들에게 데이식스만의 매력을 선보일 전망이다.한편 데이식스의 미니 3집 ‘Shoot Me : Youth Part 1’는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.