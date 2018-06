스테판 커리의 달달한 셀카가 시선을 사로잡고 있다.스테판 커리는 최근 자신의 인스타그램에 'My Valentine! So glad I found you when I did'이라는 글과 함께 사진 한 장을 게시했다.공개된 사진 속 스테판 커리는 한 여성과 함께 다정한 포즈를 취하고 있는 모습이다. 그의 '시선강탈' 안경도 눈길을 끈다.한편 스테판 커리는 골든 스테이트 워리어스에 소속된 선수다.