그룹 NCT 멤버 도영이 MBN 수목드라마 ‘리치맨’ OST 가창에 나섰다.NCT 도영은 오는 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 ‘Hard for me’ 음원을 공개한다.‘Hard for me’는 가수 치즈(CHEEZE)가 ‘리치맨’ OST 첫 번째 가창을 통해 발표한 곡으로 도영의 목소리를 통해 OST Part.5로 시청자들과 팬심을 공략한다.치즈의 곡이 유리구슬 같이 맑고 섬세한 감성으로 다가왔다면 도영의 ‘Hard for me’는 호소력 짙은 보컬과 절제된 감정 표현으로 듣는 이들의 마음에 울림을 주는 색다른 매력을 선보인다.특히 소속사 선배인 엑소의 수호(김준면)가 ‘리치맨’의 남자 주인공 이유찬 역을 맡아 열연을 펼치는 가운데 도영의 OST 가창은 또 다른 의미로 팬들의 호응을 얻고 있다.풍부하면서도 간결한 연주와 편곡으로 드라마틱 한 감성을 전하는 ‘Hard for me’는 극중 남녀 주인공의 테마로 등장해 몰입도를 높일 것으로 기대된다.