미국 패션 디자이너 케이트 스페이드가 5일 뉴욕 자택에서 숨진채 발견되자 그가 만든 브랜드 공식 SNS에 추모 글이 게재됐다.케이트 스페이드 측은 공식 인스타그램에 6일 "Kate spade the visionary founder of our brand, has passed. our thoughts are with her family at this incredibly heartbreaking time.we honor all the beauty she brought into this world.(케이트 스페이드는 우리 브랜드의 환상적인 창립자가 였다. 그녀의 가족과 함께 이 엄청나게 가슴 아픈 시간에 있다. 우리는 그녀가 이 세상에 가져온 모든 아름다움을 존중한다)"라는 추모글을 게재했다.네티즌들도 케이트 스페이드의 사망소식에 고인의 명복을 빌며 추모하고 있다.현재 뉴욕 경찰은 사망원인을 조사 중이다.