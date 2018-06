축구선수 해리 케인에 대한 관심이 높아지고 있다.해리 케인은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "The end of a busy but very proud day for me"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 지금보다 어린 시절 그의 모습이 담겨있다. 특히 지금보다 풋풋한 비주얼을 자랑해 시선을 사로잡는다.한편 해리 케인은 지난 2010년 토트넘 홋스퍼 FC 입단해 데뷔 후 활약 중이다.