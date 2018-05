73. 칸 영화제(The Cannes Film Festival)‘칸 영화제 The Cannes Festival/ Festival de Cannes/ the International Film Festival/ Festival international du film’는 매년 5월 진행되는 영화 축제. 1946년 행사가 시작됐다.다큐멘터리를 비롯해 전세계 주요 각국에서 제작된 모든 장르의 신작 영화를 초청 상영해 황금종려상을 입상작을 선정해 오고 있다.2016년 행사는 5월 11일-22일부터 진행됐다.호주 출신 감독 조지 밀러가 심사위원장(George Miller was the President of the Jury)을 맡는 등 해마다 각국의 명망 있는 연출자가 전체 심사 진행을 총괄해 오고 있다.2017년 행사는 5월 17일-28일까지 ‘70주년 기념 영화제 The Festival de Cannes will celebrate its 70th anniversary edition from May 17 to 28’로 진행됐다.남부 휴양 도시 칸(Cannes)에서 진행되는 칸 영화제는 이태리 베니스, 독일 베를린과 함께 3대 국제 영화제로 공인 받고 있다.1932년 베니스 영화제가 진행되자 프랑스 정부가 유럽 예술 영화 선두 자리를 놓치지 않기 위해 1939년 9월 1일 행사를 준비한다.하지만 히틀러가 폴란드를 침공하면서 2차 대전이 발발돼 무기 연기 된다.1946년 9월 20일 프랑스 임시 정부 집권 기간에 18개국 영화를 초빙해 첫 행사가 진행된다.재정적인 문제로 1948년, 1950년 행사가 중단된다.가을에 진행됐던 행사는 베니스 영화제와의 행사 중첩이 문제되자 봄 시즌으로 앞당겨 진다.칸 영화제는 예술성과 상업성을 고루 갖춘 출품작 선정 원칙을 고수해 전세계 영화인들의 축제로 환대 받고 있다.초청작 상영을 비롯해 유명 감독 및 배우의 주요 전작을 감상하는 회고전, 토론회, 트리뷰트 등 문화 행사를 진행하고 있다.1955년부터 ‘그랑프리 the Grand Prix du Festival’는 ‘황금종려상 the Palme d'Or’으로 명칭을 변경한다.황금종려상은 매해 20여편의 경쟁작 중 선정하고 있다.이어 심사위원대상, 남우상, 여우상, 감독, 각본, 심사위원상을 수여하고 있다.비경쟁부문, 주목할 만한 시선, 황금카메라상, 단편 황금 종려상 및 심사위원상, 시네파운데이션 등의 시상 제도가 병행되고 있다.그동안 영화제 주요 변천사는 요약하면 다음과 같다.-심사위원은 감독, 작가, 연기자, 비평가 등으로 꾸며진다. 심사위원장은 투표권은 없다.-1회 영화제는 축제 형식으로 진행돼 11편의 그랑프리(대상)를 수여한다.프랑스 감독 르네 클레망의 <철로의 투쟁>이 심사위원대상, 감독상을 동시 수상한다.-1957년 돌로레스 델 리오(Dolores del Rio)는 여성으로 첫 번째 심사위원에 지명-1959년 각국에서 제작되는 신작 영화에 대한 판매 및 구매의 장을 마련한‘필름 마켓 the Marché du Film (Film Market)’ 진행. 이 행사는 ‘첫번째 영화 상거래 제도 it has become the first international platform for film commerce’로 인정.-1962년 ‘인터내셔날 비평가 주간 In 1962, the International Critics' Week’ 시행. 데뷔작 및 2번째 작품을 발표하는 전세계 주요 감독들에게 상업성 여부에 관계없이 공개할 수 있는 기회를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.-1965년 장 콕도(Jean Cocteau)의 업적을 추모하기 위해 평생 명예 회장으로 지명(named Honorary President for life)한다.-1966년 여성으로는 최초로 올리비아 드 하빌랜드(Olivia de Havilland)가 ‘여성 심사위원장으로 지명 named the first female president of the festival’ 받는다.-1968년 5월 19일 진행하기도 한 행사가 중단된다.전 유럽을 휩쓴 5월 혁명의 여파로 장 뤽 고다르 등은 칸 영화제를 ‘부르주아 영화제’라고 규탄한 것이다.카를로스 사우라(Carlos Saura), 밀로스 포만(Miloš Forman) 등은 경쟁작 출품을 취소한다는 의견을 발표한다.이와함께 프랑스 감독들은 외압에 맞서기 위한 ‘감독조합 the Film Directors' Society (SRF)’을 결성한다.-1969년 ‘감독조합’ 회장 피에르-앙리 델루(Pierre-Henri Deleau), 비경쟁 부문 ‘감독의 밤 the Directors' Fortnight’ 신설. 주요 각국에서 독립적 성향으로 활동하는 감독들이 자신들의 신작을 공개할 수 있는 기회를 제공하고 있다.-1978년 길레르 야곱(Gilles Jacob)이 영화제 집행위원장에 취임한 뒤 ‘카메라 황금 종려상 the Caméra d'Or award’ ‘주목할 만한 시선 the Un Certain Regard’ 신설.-1983년 영화제 전용 극장 ‘팔레 드 페스티벌 Palais des Festivals et des Congrès’ 건립.한편 칸 영화제는 * 유럽 각국이 자국에 최신작을 수입하거나 대외 수출을 할 수 있는 창구 역할을 해내고 있는 것 * 상업성 낮은 예술 영화 발굴 * 아시아 및 아프리카 등 변방 국가 감독 발굴 * <이지 라이더 Easy Rider>(1969) <섹스, 거짓말 그리고 비디오테이프 Sex, Lies and Videotapes>(1989) <펄프 픽션 Pulp Fiction>(1994) 등이 황금종려상을 수상하면서 미국 독립 프러덕션 영화의 존재감 입증 * 다큐멘터리, 아방가르드, 애니메이션 등 비주류 영화들이 틈새 시장에서 선전할 수 있는 벤치 마킹 모델 제공 등이 가장 큰 역할로 언급되고 있다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com