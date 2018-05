여자친구가 완벽한 라이브와 남심을 흔드는 비주얼로 무대를 꾸몄다.그룹 여자친구는 18일 오후 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 ‘밤(Time for the moon night)’을 노래해 무대를 꾸몄다.타이틀곡 ‘밤’은 앨범명 ‘Time for the moon night’의 의 미를 담아 사랑하는 사람을 생각하는 시간, 센치해지는 시간 을 여자친구만의 감성으로 풀어낸 곡이다.이날 방송에서 여자친구는 여성스러운 무대 의상으로 청순미를 한층 업시켰다.한편 이날 ‘뮤직뱅크’(여자)아이들, N.Flying, W24, 더보이즈, 드림캐쳐, 러블리즈, 벤, 스누퍼, 아이즈, 여자친구, 유니티, 유미, 칸토, 크로스진, 트위티, 틴탑, 황인선이 출연했다.