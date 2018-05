사라 스나이더가 화제를 모으고 있는 가운데 공개된 사진에도 관심이 집중되고 있다.사라 스나이더는 최근 자신의 인스타그램 계정에 "He trippin I hang up and say the kall jus dropped"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 해변 위에 누워 카메라를 응시하고 있는 사라 스나이더의 모습이 담겨있다. 특히 소멸할듯 작은 얼굴과 글래머러스한 몸매를 자랑해 시선을 사로잡는다.한편 사라 스나이더는 모델로 활동 중이다.