드림캐쳐가 화려한 컴백을 알렸다.드림캐쳐는 11일 방송된 KBS2 음악프로그램 '뮤직뱅크'에서 '유 앤 아이(YOU AND I)'무대를 펼쳤다.이날 드림캐쳐는 화이트 색상을 입고 파워풀한 손수건 안무를 선보였다.드림캐쳐의 타이틀곡 'YOU AND I'는 '악몽' 스토리로 이어지는 특유의 유니크한 콘셉트를 풀어냈다.한편 KBS2 ‘뮤직뱅크’는 매주 금요일 오후 5시 방송된다.