SBS 월화드라마 '기름진 멜로'에 출연하는 장혁이 극중 캐릭터로 변신, 기대를 높였다.최근 장혁은 자신의 인스타그램에 "Mr. Do is playing to ~ some"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 그는 극중 두칠성 역으로 분장한 채 남다른 상남자 포스를 풍기고 있어 이목을 집중시켰다.한편 '기름진 멜로'는 오늘(7일) 밤 오후 10시에 첫 방송된다.