모닝커피와 권은지가 KBS1 일일드라마 ‘미워도 사랑해’ OST 마지막 가창에 나선다.모닝커피와 권은지는 오는 5일 정오 각종 음원사이트를 통해 ‘혹시’를 공개한다.모닝커피와 권은지의 애절한 목소리가 곡 분위기에 더해져 대단원의 막을 내리고 종영을 맞이한 드라마에 대한 아쉬움을 전하는 듯하다.발표곡마다 호소력 있는 목소리로 가요팬들의 감정선을 터치했던 모닝커피는 2017년 데뷔 이후 드라마 OST 가창 활동을 병행해 온 가운데 ‘혹시’를 통해 완벽한 보컬 실력을 과시했다. 2017년 ‘Thank You For Your Love’로 가요계 데뷔한 권은지는 첫 OST 가창에 나서서 모닝커피와 콜라보레이션을 완성했다.OST 제작사 더하기미디어 이성권 대표는 “2017년 11월 첫 방송 이후 동시간대 최고 시청률을 유지해 온 드라마 ‘미워도 사랑해’의 OST는 아이돌 그룹 멤버를 비롯해 실력파 가창자에 이르기까지 다양한 팬층과 연령대를 아우르는 가수들이 대거 참여해 시청자들과 가요팬들의 사랑을 받았다”며 감사의 뜻을 밝혔다.