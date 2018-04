레알마드리드의 호날두가 여자친구 조지나 로드리게스와 함께 찍은 사진을 공개했다.호날두는 4월 22일 자신의 인스타그램에 "Chill in my hotel with my baby"라는 글과 사진을 게재했다.사진에는 호날두와 조지나가 함께 카메라를 바라보고 있다. 몸매를 드러내는 원피스를 입고 있는 조지나의 모습이 인상적이다.한편 호날두는 조지나와의 사이에서 딸을 얻었다.