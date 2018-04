가수 백아연이 '디즈니 인 콘서트' 무대에 올라 브로드웨이 출신의 디저니 콘서트 싱어즈와 함께 호흡을 맞춘다.JYP엔터테인먼트는 23일 오전 "소속 가수 백아연이 오는 5월 19일, 20일 양일간 서울 종로구 세종문화회관에서 개최되는 '디즈니 인 콘서트 Live Your Dream'에 스페셜 게스트로 참여한다"고 밝혔다.백아연은 이번 콘서트에서 영화 '미녀와 야수'의 'Beauty and the Beast'와 영화 '겨울왕국'의 'Love is an Open Door' 등 인기 넘버를 브로드웨이 출신의 디즈니 콘서트 싱어즈와 함께 호흡을 맞춰 특별한 무대를 꾸민다.한국을 대표하는 맑은 음색의 백아연과 브로드웨이 뮤지컬 싱어들이 만들어 낼 역대급 무대에 많은 이들의 이목이 집중되고 있다.백아연이 '라푼젤', '인어공주', '겨울왕국' 등 여러 디즈니 OST를 부른 영상을 본 디즈니 인 콘서트의 총괄 프로듀서 시어도어 리켓(Theodore Ricketts)은 "백아연은 디즈니 영화 속 주인공 같은 청아한 음색을 지녔다"라고 극찬을 아끼지 않으며 올 5월 공연의 백아연 출연에 대한 큰 기대감을 드러냈다.한편 '디즈니 인 콘서트'는 미국, 영국 및 유럽, 일본, 홍콩, 대만 등 전 세계 유명 공연장에서 투어로 개최되어 디즈니의 꿈과 희망을 음악으로 전하고 있다. 1부는 '인어공주', '미녀와 야수', '모아나', '라이언 킹' 등 디즈니의 대표적인 명작 갈라 공연으로 진행되며 2부는 '겨울왕국' 하이라이트 공연을 선보인다.