일렉트로닉 황제라고 불려졌던 아비치가 사망했다.아비치는 1989년생으로, 2011년 말 발매된 원곡 'levels'는 400만장 이상의 싱글 세일즈 기록을 보유하고 있다.아비치는 하우스 뮤직·댄스 계열의 본고장 스웨덴 출신으로, 세계 최고의 일렉트로닉 음악잡지 디제이 맥(DJ Mag)이 선정한 ‘2012년 최고의 DJ 100인(Top 100 DJs)’에서 3위에 오르기도 했다. 아비치는 ‘Levels’를 비롯 ‘Bronmance’ ‘Fade Into Darkness’ ’Silouettes’ 등의 다수의 히트곡을 보유하고 있다.또한 우리나라에서 열리는 UMF(Ultra Music Festival)에 헤드라이너를 장식하기도 했으며 2AM 임슬옹과 호흡을 맞추기도. ‘Levels with 슬옹 from 2AM'은 임슬옹의 미성과 일렉트로닉의 만남으로 화제를 모았다.