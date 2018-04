배우 한예슬이 지방종 제거 수술 부작용을 호소한 가운데 2주 전 금발로 헤어스타일을 바꾸며 "슬퍼서 바꿨다"고 남긴 글이 눈길을 끈다.한예슬은 4월 6일 "i was sad so i changed my hair do you like my new look?"라는 글과 금발로 헤어스타일을 변신한 사진을 게재했다.당시 한예슬은 데뷔 후 첫 금발로 뜨거운 호응을 얻었다. 그러나 한예슬이 지방종 제거로 인한 심경 변화로 헤어스타일 변신을 한 것이 아니냐는 추측이다.한편 키이스트 측은 한예슬의 의료사고 주장을 파악 중이라고 밝혔다.