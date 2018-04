영화 '어벤져스 인피니티워'가 화제를 모으고 있어 할리우드 배우 크리스 햄스워스가 공개한 사진도 눈길을 끈다.'어벤져스 인피니티워'에 출연한 크리스 햄스워스는 최근 자신의 인스타그램 계정에 "On the hunt for some barrels with my little surf coach"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '어벤져스 인피니티워'의 크리스 햄스워스가 자신의 아이를 등에 업고 바다에서 수영을 즐기는 모습이 담겨있다. 특히 탄탄하고 균형 잡힌 근육질 몸매가 시선을 사로잡는다.한편 크리스 햄스워스는 '어벤져스 인피니티워'에서 토르 역을 맡아 열연을 펼쳤다.