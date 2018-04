그룹 B.A.P가 일본 투어를 개최한다.TS엔터테인먼트는 "'B.A.P JAPAN TOUR 2018 -MASSIVE-'라는 타이틀로 일본 투어에 나선 B.A.P는 11일과 12일 도쿄를 시작으로 14일, 15일 오사카까지 총 4회 공연을 펼치며 현지 팬들과 만난다"라고 밝혔다.B.A.P는 이번 일본 투어를 통해 화려하고 절도 있는 군무와 흔들림 없는 라이브로 한층 더 강화된 실력을 선보이며 '공연돌'의 위상을 입증할 예정. B.A.P는 'Wake Me Up', 'Feel So Good', 'Crash' 등의 히트곡들을 포함해 리더 방용국이 직접 프로듀싱에 참여한 'YOUNG, WILD & FREE'까지 지루할 틈 없는 알찬 구성과 눈부신 무대 매너로 다채로움을 선사, 팬들을 매료시킬 전망이다.더불어 B.A.P는 멤버들의 매력적인 보컬과 뚜렷한 개성이 돋보이는 솔로 무대를 통해 색다른 매력을 발산하고, 팬들과 직접 소통할 수 있는 다양한 이벤트를 준비했다고 밝혀 기대를 모으고 있다.한편 B.A.P는 지난 28일 일본에서 발매한 세 번째 정규앨범 'MASSIVE'로 오리콘 차트 상위권을 기록해 글로벌한 저력을 입증했다.