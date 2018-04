밴드 더 로즈(The Rose)가 컴백을 알렸다.더 로즈는 9일 공식 SNS 채널을 첫 번째 미니앨범 ‘보이드(Void)’ 티저 이미지와 트랙리스트를 공개했다.더 로즈는 우성(일렉 기타,메인보컬), 도준(피아노, 어쿠스틱 기타,메인보컬), 재형(베이스), 하준(드럼)으로 구성된 4인조 밴드 그룹이다.공개된 트랙리스트에는 더 로즈의 ‘보이드’ 전곡리스트가 담겨있다.이번 앨범은 이전에 싱글로 공개되었던 ‘sorry’, ‘좋았는데(Like We Used To)’를 비롯하여 ‘BABY’, ‘Candy (so good)’, ‘I.L.Y.’와 INST버전까지 총 8곡 모두 더 로즈 멤버 모두 작사, 작곡, 편곡까지 도맡아 한 자작곡들로 구성되었다.특히 타이틀곡인 ‘BABY’는 이전 단독 콘서트를 통해 처음 선보인 후 음원 발매에 대한 요청이 끊이지 않았던 곡으로 사랑이 식어버린 연인을 떠나 보낼 수 밖에 없는 남자의 내적 분노와 슬픔을 표현한 곡의 곡이다.지난 2월, 데뷔 6개월 만에 벨기에, 영국, 헝가리 등 유럽 5개국 투어 공연인 '2018 패인트 잇 로즈 투어 인 유럽’(2018 PAINT IT ROSE TOUR IN EUROPE)을 성황리에 마친 더 로즈는 이후 북미 7개, 남미 2개국 4개 도시, 호주 2개 도시, 유럽 6개국으로 이뤄지는 월드 투어의 일환으로 5월 12일, 13일 양일간 The Rose(더 로즈)의 시그니처 콘서트인 국내 공연 ‘더 로즈 데이(The Rose Day)’ 를 열어 국내 팬들을 만날 계획이다.한편 더 로즈의 첫 번째 미니 앨범 ‘보이드’는 오는 16일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.