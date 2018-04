'아는형님' 워너원 하성운의 폴댄스 영상이 재조명되고 있다.'아는형님' 워너원 멤버 하성운은 지난해 자신의 인스타그램에 'me rn : googling "how to be a pole?!"?'이라는 글과 함께 영상을 게재했다.영상 속에서 하성운은 섹시한 표정으로 폴댄스를 시도하려는 모습으로 시선을 사로잡는다.한편 워너원은 7일 오후 9시에 '아는 형님'에 출연한다.