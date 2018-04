영화 ‘어벤져스: 인피니티 워’ 루소 형제 감독의 비밀 유지 청유에 이어 대한민국에서도 비밀 유지 캠페인이 시작돼 눈길을 끌고 있다.앞서 지난 3일 ‘어벤져스: 인피니티 워’의 연출을 맡은 루소 형제(안소니 루소&조 루소) 감독의 트위터에는 비밀 유지를 부탁하는 글과 자필 서명, 그리고 인피니티 건틀렛의 이미지가 등장해 화제가 됐다.“타노스가 당신의 침묵을 요구합니다(Thanos Demands Your Silence)”라는 해시태그와 함께 게재된 사진에는 ‘어벤져스: 인피니티 워’의 글로벌 투어가 시작됨에 따라 하이라이트 상영회가 함께 진행되지만, 개봉 후 모든 팬들이 영화를 함께 즐길 수 있도록 스포일러를 삼가 주기를 부탁한다는 내용이 담겨 이목을 집중시켰다.이러한 재치 있는 문구와 진심이 담긴 메시지에 ‘어벤져스: 인피니티 워’의 개봉을 기다리는 전 세계 관객들이 비밀 유지에 동참할 뜻을 밝히고 있는 가운데, 대한민국에서도 비밀 유지 캠페인이 시작됐다.마블 코리아 인스타그램과 페이스북 등 SNS를 통해 시작된 ‘어벤져스: 인피니티 워’ No Spoiler 캠페인 이벤트는 ‘어벤져스: 인피니티 워’의 비밀 유지에 동참하겠다는 자필 서약이나 No Spoiler 캠페인 이미지를 SNS에 업로드하는 방식으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨자를 내한 당일인 12일에 메가박스 코엑스에서 진행되는 ‘어벤져스: 인피니티 워’ 하이라이트 상영회에 초대한다.이처럼 역대급 내한 이벤트와 ‘어벤져스: 인피니티 워’의 하이라이트를 최초로 감상할 수 있는 기회에 관객들의 기대와 캠페인 열정이 더욱 뜨거워지고 있다.한편 ‘어벤져스: 인피니티 워’는 10주년을 맞이한 마블 스튜디오의 작품으로, 새로운 조합의 어벤져스와 역대 최강 빌런 타노스의 무한 대결을 그린 영화다. 오는 25일 개봉.