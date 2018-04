'봄이 온다'에서 1178을 열창한 YB가 CNN에서 인터뷰한 내용이 눈길을 끌고 있다.지난 1일 YB 공식 인스타그램 계정에는 CNN에서 한 인터뷰 내용이 공개됐다.게시된 글 중간에는 '만약 북한 시민들의 마음을 움직이고 북한과 남한의 관계가 음악을 통해 조금이라도 개선된다면 그게 우리가 할 수 있는 것이라고 생각한다(If that moves North Korean citizens' hearts and the two relationships get a little better through music, I think that's what we can do)'고 적혀 있었다.또 '#YB 의 #1178 이 담고 있는 메세지가 꼭 전해지길, 멋진 무대 완성하길 응원해주세요!'라는 글도 이어졌다.한편 '봄이 온다'에서 1178을 열창한 YB는 한국 최고의 록밴드로 대중들의 많은 사랑을 받고 있다.